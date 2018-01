Durch die gleiche Besteuerung von Otto- und Dieselmotor stellen wir gleichzeitig die Weichen für den besseren Übergang in die Elektromobilität, da der scheinbare Vorteil von Dieselkraftstoff nicht länger gilt. Gleichzeitig werden die Dieselfahrer mit einer niedrigeren Kfz-Steuer belastet, analog zum Benziner - also ein fairer Vorschlag. Mit unserem Vorschlag würden alle Dieselfahrer mit den Kosten ihrer unsauberen Diesel belastet, es gilt also das Verursacherprinzip: Nicht der Steuerzahler haftet, sondern der Verursacher, in unserem Falle der Fahrer des Diesel-Pkw.