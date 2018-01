Der Grünen-Verkehrsexperte Oliver Krischer erklärte, dies sei "leider typisch" für die Autoindustrie. Die Bundesregierung habe zudem "keine Informationen" darüber, ob bei anderen europäischen Genehmigungsbehörden Anträge zur Typgenehmigung von Euro-6d-Dieselautos vorlägen, erklärte das Verkehrsministerium in seiner Antwort weiter. Ein Sprecher bestätigte die Angaben am Montag und betonte, er könne nicht sagen, ob sich dies in der Zwischenzeit geändert hat.