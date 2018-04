Der Zusammenschluss zeigt, dass die Unternehmern aus der Logistikbranche und deren Verbände offenbar die Nase voll haben vom Gebaren der Autohersteller, insbesondere von Volkswagen. Anders als in Amerika, muss Volkswagen hierzulande keine nennenswerten Schadenersatzzahlungen leisten. Dabei haben die Fahrzeuge im Zuge des Skandals aber kräftig an Wiederverkaufswert verloren. Der Unternehmer Alexander Hartung findet das unredlich – und wird deswegen an der nun initiierten Sammelklage teilnehmen. "In den USA hat Volkswagen viel Schadenersatz bezahlt, und hier hat der Konzern bislang wenig gemacht, um den Schaden für uns zu lindern", sagt der Unternehmer, in dessen Logistikbetrieb 25 Mitarbeiter arbeiten.