Ein Fahrverbot würde für Diesel der Euro-Normen 4 oder 5 gelten. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Am Verwaltungsgericht in Mainz wird heute über ein mögliches Diesel-Fahrverbot in der Stadt verhandelt. Das Verfahren geht auf eine Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen die Stadt zurück. Die DUH hält den Luftreinhalteplan der Kommune für unzureichend und fordert ein Verbot in einer Innenstadt-Zone.



Die Stadt verweist auf die zuletzt gesunkenen NO2-Messwerte und bereits ergriffene Maßnahmen für sauberere Luft. Dazu zählen die Umrüstung der Busflotte und der Ausbau des Straßenbahnnetzes.