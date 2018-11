Daimler will Nachrüstungen vornehmen. Quelle: Uli Deck/dpa

Daimler kommt der Regierung im Streit um Hardware-Nachrüstungen bei älteren Diesel-Autos entgegen. Daimler sei bereit, Kunden in "Schwerpunktregionen" beim Kauf einer Nachrüstung eines Drittanbieters mit einem Maximalbetrag von 3.000 Euro zu unterstützen. Das teilte der Konzern nach einem Treffen mit Minister Scheuer mit.



Die Nachrüstung müsse vom Kraftfahrt-Bundesamt zertifiziert werden und dazu berechtigen, in bestimmten Städten auch in Straßen mit Fahrverboten einzufahren.