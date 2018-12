Die Große Koalition will bei Hardware-Nachrüstungen für ältere Diesel-Fahrzeuge aufs Tempo drücken. Kurz vor der Landtagswahl in Hessen verabschiedete das Kabinett einen Arbeitsplan, nach dem die Regeln für die technischen Nachrüstungen der Abgasreinigung schon Anfang 2019 in Kraft treten sollen. Allerdings sind grundlegende Fragen wie die Finanzierung noch nicht geklärt. Die Nachrüstungen sollen dafür sorgen, dass die Luft in Städten sauberer wird und "Ausnahmen von Verkehrsbeschränkungen" ermöglichen, wie es heißt. Nachgerüstete Diesel Fahrzeuge der Abgasnormen Euro 4 und 5 sollen von Fahrverboten in Innenstädten ausgenommen sein. Das Kabinett bekräftigte, dass die Autobauer für die Kosten der verbesserten Abgasreinigung aufkommen sollten. Verhandlungen mit der Branche laufen. Bisher lehnten die Hersteller es ab, die Nachrüstungen komplett zu bezahlen.

Neue Diesel-Konzepte