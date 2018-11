Edouard Philippe ist Premierminister von Frankreich. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Trotz heftigen Protests will Frankreich an den Steuererhöhungen auf Diesel und Benzin festhalten. "Wir werden unsere Meinung nicht ändern", sagte Premierminister Edouard Philippe dem französischen Sender RTL. Die Regierung will mit der höheren Besteuerung von Kraftstoff gegen die Luftverschmutzung im Land ankämpfen.



Gegen die Entscheidung der Mitte-Regierung regt sich Protest der Opposition und Unmut von Bürgern. Autofahrer wurden zu landesweiten Straßenblockaden am Samstag aufgerufen.