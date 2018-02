"Das ist es auf jeden Fall. Die ganze Debatte um die Dieselabgase hat das in Gang gebracht. Dabei ist natürlich der Eindruck in der Öffentlichkeit entstanden, der Diesel sei an allem Schuld. Es ist wirklich die letzte Möglichkeit, um die Luft reinzuhalten. Aber die EU-Richtlinie, um die es ja geht, die ist ja seit 2010 nicht nur in Kraft, da hätten ja schon die Luftwerte stimmen sollen. Da hätte es schon die saubere Luft geben sollen. Da sind natürlich auch die Kommunen gefragt. Man hat nicht wirklich die Luftreinhaltepläne so umgesetzt, wie es hätte sein müssen. Dresden ist ein Positiv-Beispiel, die haben tolle Sachen gemacht. Die haben eine digital gesteuerte Verkehrsführung. Die Ampeln. Das funktioniert einfach. Die sind raus aus dem Schneider. Die haben eine Menge gemacht und die Dieselfahrer, über die wir ja schon gesprochen haben, die sind jetzt die Dummen im Spiel. Die können sich ärgern. Das natürlich auch zu Recht. Das System insgesamt, das trägt die eigentliche Schuld an diesem Versagen und die Politik steckt da mitten drin", sagt ZDF-Umweltexperte Volker Angres.

Fahrverbot: Wirksames Mittel?