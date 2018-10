"Jede Menge Eigenzulassungen durch WLTP-Umstellungen belasten auch in den folgenden Monaten den Automarkt und wirken tendenziell steigend auf das Rabatt-Niveau", meint Ferdinand Dudenhöffer, Autoexperte der Universität Duisburg. Denn diese Eigenzulassungen kommen jetzt als junge Gebrauchte billig in den Markt. "So drücken sie den Absatz von Neuwagen", erklärt EY-Experte Fuß. Andere Kunden wiederum warten nun ab, bis ihr Modell auch zertifiziert ist und kaufen erst dann. Diese Situation werde sich wohl erst wieder zum Jahresende normalisieren, vermutet Fuß.



Interessant an der Neuzulassungsstatistik ist auch der Anteil der Dieselfahrzeuge, der im September weiter gesunken ist auf nun gut 29 Prozent. Im Jahr 2015 waren noch 48 Prozent der Neuzulassungen dieselbetrieben. Knapp zwei Drittel sind jetzt Benziner, sie haben bisher am stärksten von den Auswirkungen des Dieselskandals profitiert. "Der Diesel hat keine große Zukunft mehr, er wird schon heute fast nur noch als Firmenfahrzeug genutzt", kommentierte Dudenhöffer den Ausgang des Dieselgipfels im Deutschlandfunk: "In vier bis fünf Jahren ist der Diesel ein Auslaufmodell", meint der Autoexperte.