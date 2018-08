Peter Tschentscher (SPD), Hamburgs Erster Bürgermeister. Quelle: Axel Heimken/dpa

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) schließt weitere Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in der Stadt aus. "Zwar gibt es Forderungen nach weitergehenden Fahrverboten, aber die Antwort des Senats lautet: nein." Das sagte er dem "Hamburger Abendblatt".



Gleichzeitig verteidigte er die bestehenden Durchfahrtsverbote an der Stresemannstraße und an der Max-Brauer-Allee für Dieselfahrzeuge, die nicht der Abgasnorm 6 entsprechen. Damit würden flächendeckende Fahrverbote verhindert.