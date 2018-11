So ist Italien-Reisenden die ZTL - die "Zona Traffico Limitato" - in vielen Innenstädten nur allzu vertraut. Gerade in historischen Stadtzentren müssen Fahrzeuge zu festgelegten Zeiten draußen bleiben. Wer dennoch mit dem Auto mobil sein möchte, kann sich in einigen Städten über ein Umweltticket einkaufen, zum Beispiel in Mailand und Bologna. In Südtirol, konkret in Bozen und Brixen, dürfen Fahrzeuge der Normen Euro 1 und älter zu den Stoßzeiten vormittags und nachmittags nicht fahren, in Bozen außerdem Diesel nach Euro 2. Was von der Diskussion in Deutschland um Fahrverbote für Euro-5-Fahrzeuge natürlich meilenweit entfernt ist. Anders in Turin: Dort dürfen selbst Diesel nach Euro 6 bei Grenzwertüberschreitungen nicht mehr fahren.