Das Urteil stärkt die Position der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in ihren Fahrverbotsklagen. So geht die DUH neuerdings auch gegen Städte vor, in denen die offiziellen Messstationen kein oder nur ein geringfügiges Überschreiten der Grenzwerte dokumentieren, wie etwa in Nürnberg, Passau oder Regensburg. Und zwar mit dem Argument, dass die Messstationen nicht an dem von der Luftverschmutzung am stärksten betroffenen Ort stehen würden, dies aber nach Europarecht notwendig sei. Diese Rechtsauffassung ist heute vom EuGH bestätigt worden.



Zumindest die politische Debatte um das richtige Aufstellen von Messstationen dürfte mit dem Urteil des EuGH nun vorerst beendet sein. Bei der Diskussion um Fahrverbote ist hingegen kein Ende in Sicht. In Deutschland wird dem Umweltbundesamt zufolge in 57 Städten gegen den EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid verstoßen.