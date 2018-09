Wobei von der Batterie nicht nur die Reichweite abhängt – sondern zum großen Teil auch der Preis eines Elektrofahrzeuges. Ein Hauptgrund dafür, dass der elektrische smart fortwo aktuell rund doppelt so teuer ist wie das gleiche Modell mit Verbrennungsmotor. "Der entscheidende Punkt sind die Batteriezellkosten", sagt Stefan Bratzel. Momentan liegen sie bei etwa 200 Euro, "aber es gibt berechtigte Hoffnung dass das in den kommenden Jahren auf 100 Euro sinken kann". Eine Batterie mit 60 kWh, die aktuell rund 12.000 Euro kostet, schlüge dann eben nur noch mit 6000 Euro zu Buche. "Das ist ja der Punkt, an den Volkswagen mit dem modularen Elektrobaukasten kommen will: über hohe Stückzahlen den Preis für Elektrofahrzeuge in vernünftige Regionen zu bekommen", so Bratzel.