Ebling sagte, einzelne Töpfe aus dem bislang eine Milliarde Euro umfassenden Förderprogramm seien bereits überzeichnet gewesen. So sei für Mainz beispielsweise ein Förderantrag für den Kauf von 27 Elektrobussen abgelehnt worden, weil keine Mittel mehr da gewesen seien - und das, obwohl auch in Mainz Fahrverbote kommen sollen. Ebling hofft nun, dass ein Teil der zusätzlichen halben Milliarde in diesen Topf fließt.