In der Bundesregierung herrscht weiterhin Uneinigkeit. Während das CSU-geführte Bundesverkehrsministerium weiterhin vor allem gute Angebote der Hersteller beim Neukauf oder Leasing eines Wagens fordert, setzen das SPD-geführte Bundesumweltministerium und weitere SPD-Akteure im Kern auf Hardwarenachrüstung. Die Fronten schienen in den Gesprächen am Freitag und auch am Wochenende verhärtet, es bleibt abzuwarten, ob die Koalitionäre im Koalitionsausschuss am Abend eine gemeinsame Linie finden.