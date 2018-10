Wird unsere Luft immer schlechter? "Nein", so Thomas Koch, Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen des KIT Karlsruhe. "Die NO2-Konzentration sinkt eindrücklich seit über zehn Jahren durch bessere Technik. Im Jahr 2006 gab es 853 Stunden am Stuttgarter Neckartor mit mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft NO2 und Spitzenwerte über 300, in diesem Jahr gab es bislang keine einzige Stunde." Der aktuelle NO2-Verkehrsbeitrag direkt an der Straße entspreche einem Adventskranz, der in einer kleinen Wohnung eine Viertelstunde brenne und dessen Rauch sich dann gleichmäßig in der Wohnung verteilte. "Wenn alle Dieselfahrzeuge auf dem neuesten Stand wären, wäre die resultierende NO2-Konzentration äquivalent einer einzigen Kerze, die einige Sekunden in dieser Wohnung brennt. Im Kölner Dom gab es übrigens noch vor zehn Jahren NO2-Konzentrationen um 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wegen der Opferkerzen."