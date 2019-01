Die Caravan-Branche steigerte ihren Umsatz um 9,1 Prozent.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Dieselkrise, Fahrverbote, neue Zulassungsprozeduren - die Probleme der Autobranche lassen die Caravan-Branche kalt. Der Caravaning Industrie Verband (CIVD) verkündete am Montag Rekordzahlen: 71.186 Wohnwagen und Reisemobile wurden 2018 in Deutschland neu zugelassen, ein Plus von 12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



2018 konnten die deutschen Firmen mit dem Verkauf von Neufahrzeugen, Gebrauchten und dem passenden Zubehör ihren Umsatz um 9,1 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro steigern.