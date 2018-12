Der Porsche SE Holding droht ein eigener Prozess.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Der Streit um ein mögliches zweites Musterverfahren zum VW-Dieselskandal kommt wieder in Bewegung. Anfang Februar will sich das Oberlandesgericht Stuttgart mit der Frage befassen, ob die Rolle der VW-Dachgesellschaft Porsche SE nicht in einem eigenen Verfahren beleuchtet werden muss - und nicht am Rande des großen Musterverfahrens gegen VW.



Porsche SE soll Anleger zu spät über die Folgen des Dieselskandals informiert und damit gegen Publizitätspflichten verstoßen haben.