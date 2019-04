Weß: Wir werden sechs Mal mit Informationsständen und großen Europaflaggen am Luisenplatz in Darmstadt sein. Wir werden erläutern, wann die Wahl ist, wie und was man wählen kann. Darüber hinaus planen wir einen Poetry Slam zu europapolitischen Themen im Regierungspräsidium Darmstadt. Der beste Slammer oder die beste Slammerin gewinnt ein Interrail-Ticket. Wir werden in Schulen gehen und auch auf dem Luisenplatz in Darmstadt eine gemeinsame Messe mit den Jugendorganisationen von Parteien organisieren.