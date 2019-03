Auf das Tempo drückt Diess, seit der das Lenkrad in Wolfsburg übernommen hat. Er geht eine gigantische Wette auf die Zukunft ein, für die er Volkswagen auch in einer Welt der CO2-freien, vernetzten Automobile ganz vorn positionieren will. An der Spitze. Ob es gelingen wird, hängt von vielen, oft nur schwer berechenbaren Faktoren ab. Wird die Weltwirtschaft in eine Delle rutschen, so dass das Geschäft nicht mehr die Milliardenbeträge abwirft, die VW für Elektrifizierung und Digitalisierung braucht?