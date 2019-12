Im Juni diskutieren die Innenminister des Bundes und der Länder über einen großen Lauschangriff mit Alexa & Co. Datenschützer sprechen sich gegen das Anzapfen von Sprachassistenten aus.



Der Journalist Matthias Eberl hat 130 Online-Angebote von Medienhäusern in Deutschland analysiert und herausgefunden: Facebook liest fast überall mit und weiß, für welche Artikel sich welche Nutzer interessieren.



Der Big-Brother-Award 2019 der Bielefelder Datenschutzorganisation Digitalcourage geht in der Kategorie Verbraucherschutz an "Zeit Online", unter anderem weil sie in hohem Ausmaß auf ihren Seiten Werbetracker und Facebook-Pixel einsetzen und personenbeziehbare Meinungen inklusive politischer Äußerungen von Teilnehmern an ihrem Projekt "Deutschland spricht" auf Google-Servern speichern. Eine Sicherheitslücke im Datenaustausch-Protokoll gefährdet dabei alle Anwender von Microsoft Office-Programmen. Daten auf dem Rechner können beliebig manipuliert oder gelöscht werden. Die Sicherheitslücke ist unter Experten schon seit längerer Zeit bekannt

