Die Digital-Farming-Konzepte der Konzerne würden zu Monokulturen führen, damit Lebensmittelkonzerne billig einkaufen können. So lautet einer der Vorwürfe. "Ich will aber so mit der Natur zusammenarbeiten, dass noch viele Generationen unseren Hof bewirtschaften können", erklärt Landwirt Lünemann.

Genau dieses Anliegen greift Ralf Kalmar auf. Er ist Geschäftsfeldmanager des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software-Engineering in Karlsruhe. "Digitale Konzepte können dem Landwirt hier helfen, seinen Hof nachhaltiger und betriebswirtschaftlich sinnvoll zu führen", meint Kalmar.