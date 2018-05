Dorothee Bär (CSU) ist Staatsministerin für Digitales. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Autonom fliegende Lufttaxis könnten möglicherweise auch in Deutschland abheben. "Wir von der deutschen Regierung prüfen, unter welchen Bedingungen wir in Deutschland eine Testphase ermöglichen können", sagte Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) auf der Luftfahrtmesse ILA.



Dabei werde die Balance gehalten zwischen Sicherheitsaspekten und Datenschutz auf der einen und den großen Marktperspektiven auf der anderen Seite. Weltweit arbeiten nach Branchenangaben etwa 50 Firmen an Lufttaxis.