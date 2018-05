In der Kirche hat das Thema "Spenden und Teilen" seit Anfang an Tradition. Bereits in den urchristlichen Gemeinden wurde Geld für besondere Zwecke gesammelt. Die ersten Christen organisierten Suppenküchen, sie unterstützten Gemeinden in Not. Diese Solidarität mit den Armen hat sich bis heute in allen Kirchen erhalten. Deshalb werden seit rund 2.000 Jahren in den Gottesdiensten Spenden gesammelt.



Manche Kirchen haben statt des Klingelbeutels oder zusätzlich zu ihm Sammeldosen am Ausgang. Im engen Sinne sind aber Schalen, Sammeldosen, Kollektenteller, Kollektenkörbe oder Opferschüsseln keine Klingelbeutel, sie erfüllen lediglich denselben Zweck. Klassische Klingelbeutel dagegen sind kleine, entweder an Handgriffen oder an langen Stäben befestigte, unten mit einem Glöckchen versehene Beutel, die beim Gottesdienst zur Aufnahme der Kollekte meist von einem Kirchenvorsteher, Mesner oder Ministranten herumgereicht werden.