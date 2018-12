Digitale Patientenakte. Symbolbild

Quelle: Stefan Sauer/ZB/dpa

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) verlangt für künftige digitale Patientenakten eine Sicherung gegen Manipulationen. "Es muss gewährleistet werden, dass medizinische Daten stimmen und Befunde nicht verfälscht werden - also dass ein Röntgenbild auch nach dem dritten Mal Hin- und Herschicken noch so aussieht wie vorher", sagte KBV-Chef Andreas Gassen.



Die Bundesregierung strebt bis 2021 die Einführung elektronischer Patientenakten an, die Versicherte freiwillig nutzen können.