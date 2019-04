Die Games Week ist in Berlin gestartet.

Sieben Tage spielen in Berlin - der Startschuss für die Games Week ist gefallen. Bis Sonntag dreht sich in über 14 verschiedenen Formaten alles um digitale Spiele. Die Games Week will den ganzen Facettenreichtum der Branche abbilden. 15.000 Besucher werden erwartet, ausdrücklich sind auch private Game-Liebhaber eingeladen.



Berlin will sich als Hotspot für die wachsende Games-Branche präsentieren. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 4,4 Milliarden Euro in Deutschland mit Games umgesetzt.