Etwa im Bereich der Gesundheitsangebote für Senioren, die gibt es in größeren Gemeinden oder Städten. In Elsoff ist auch das anders: Karin Feisel hat zwei künstliche Knie, fühlt sich oft unsicher auf den Beinen. Im vernetzen Dorf Elsoff gibt es dafür eine Trainingssoftware -- ebenfalls an der Uni Siegen entwickelt. Mit ihr kann Karin Feisel in Eigenregie Balance und sicheres Gehen einüben, ohne feste Zeiten und lange Anreisen. Die Mischung aus Spiel und Sport ist auch für diejenigen genau richtig, die nur selten das Haus verlassen.



Einmal in der Woche trifft sich die Sportgruppe dann doch im echten Leben. Die Forscher wollen schauen, wie sich das Training ausgewirkt hat. Die Stimmung ist wie immer gut. Wer läuft heute am sichersten? Sensoren im Hallenboden messen das Gangbild. Karin Feisel schneidet gut ab, sie hat ja auch fleißig trainiert. "Ich wollte sicherer sein, da ich Angst vorm Stürzen habe. Und wie man auch sieht, bringt das was, wenn man übt", sagt sie.