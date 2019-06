Das VW-Logo leuchtet auf dem VW-Turm in Hannover. Archivbild

Die Digitalisierung führt bei Volkswagen zu einem Wegfall von bis zu 4.000 Stellen in der Verwaltung. Da Aufgaben durch den verstärkten Einsatz von IT entfielen, sollten die Stellen in den kommenden vier Jahren beim Ausscheiden von Beschäftigten nicht neu besetzt werden, teilte der Konzern mit.



Zugleich sollten mindestens 2.000 neue Jobs geschaffen werden. Der Plan zur digitalen Transformation sieht bis 2023 rund vier Milliarden Euro an Investitionen in die Digitalisierung vor.