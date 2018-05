Immer mehr Geschäfte finden im Internet statt. Quelle: Jens Büttner/dpa

Union und SPD wollen in einer neuen gemeinsamen Regierung den Verbraucherschutz bei digitalen Angeboten erweitern. Bei Buchungs- und Vergleichsplattformen solle mehr Transparenz etwa über die Gewichtung von Ergebnissen geschaffen werden, heißt es in einem Entwurfspapier der Arbeitsgruppe in den Koalitionsverhandlungen.



Damit Verbraucher generell einfacher und schneller Beratung und Informationen finden, soll die Bundesregierung ein einheitliches Portal als "Verbraucherlotse" einrichten.