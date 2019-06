CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Spitzenklausur.

Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte zum Abschluss einer zweitägigen Spitzenklausur der CDU in Berlin die künftigen Kernthemen der Partei an: Dazu sollen unter anderem Digitalisierung, Innovationen, Klima und Umwelt, Mobilität sowie gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land zählen.



Bis zum Parteitag im November soll eine eigene Digitalcharta erarbeitet werden. Zudem will die CDU Vorschläge für eine klimafreundlichere Steuer- und Abgabenpolitik vorlegen.