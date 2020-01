Diesen Missstand versucht das RomArchive, nachhaltig zu beheben. Die bislang in der Datenbank gesammelten Objekte werden von Kulturschaffenden aus den Sinti- und Roma-Communities in ganz Europa in neun Bereichen - darunter Bildende Kunst, Film, Literatur, Tanz und Theater - zu einzelnen Online-Ausstellungen kuratiert. Außerdem sind die Stimmen von Holocaust-Überlebenden zu hören, und es wird die Geschichte der Bügerrechtsbewegungen dokumentiert. So entstehen Gegengeschichten, die in drei Sprachen übersetzt sind: Englisch, Deutsch und Romanes.