Nicht nur Südthüringen ist vom schleppenden Breitbandausbau in ländlichen Regionen betroffen. Der Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) weist bundesweit Gebiete aus, in denen Unternehmen auf Breitbandverbindungen verzichten müssen. In manchen Gebieten sind nur wenige Straßenzüge betroffen. In anderen Regionen - neben Südthüringen auch der Schwarzwald, Nordhessen und selbst die Ränder des Ruhrgebiets - ist das schnelle Internet noch so gut wie gar nicht verfügbar.