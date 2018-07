Erst einmal gilt es, für sich zu entscheiden: Welche digitalen Daten möchte ich vererben und wer soll sie bekommen? Um diese Fragen zu klären, wird ein frühzeitiger Austausch in der Familie oder im Freundeskreis empfohlen. In manchen Familien existiert ein Notfall-Ordner, in dem Organspende-Ausweise oder Patientenverfügungen abgelegt sind. Das könnte auch ein Ort für Passwörter oder Logins sein.



Wer ein größeres Sicherheitsbedürfnis hat, kann die Passwörter auch auf einen verschlüsselten USB-Stick in einem Schließfach oder in einem Safe ablegen. Auch Passwort-Manager bieten die Möglichkeit eines "Notfall-Zugriffs". Der vertrauenswürdige Kontakt hat in diesem Fall nur dann Zugang zum Konto, wenn der Inhaber des Accounts nicht in einem festgelegten Zeitrahmen widerspricht. Man kann für die Angehörigen die Zugangsdaten zu E-Mail-Konten und anderen Internet-Diensten auch handschriftlich in einem Testament hinterlegen. Darin kann man auch festlegen, dass nur bestimmte Personen Einblick in die Daten erhalten dürfen.