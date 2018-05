"Der größte Vorteil des digitalen Lernens ist, dass es sich leicht in den Arbeitsalltag integrieren und besser an den individuellen Mitarbeiter anpassen lässt", erklärt IW-Expertin Susanne Seyda. Unternehmen können ihren Angestellten neue Techniken durch Videos oder Internet-Seminare schnell vermitteln, ohne alle an einem Ort zusammenbringen zu müssen. Vor allem für Firmen mit Standorten in der ganzen Welt wäre das eine logistische und finanzielle Herausforderung. Lutz Goertz, der am mmb-Institut zum digitalen Lernen forscht, fordert daher: "Weiterbildung muss dezentral und zeitunabhängig stattfinden."