Das eigentliche Thema des Gipfels stand allerdings im Schatten der großen Debatte über grundsätzliche EU-Reformen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte am Dienstag in einer vielbeachteten Rede in Paris eine schnellere, effizientere und stärkere EU gefordert und eine ganze Serie von Reformen verlangt. Merkel traf sich am Donnerstagabend mit Macron, anschließend berieten die EU-Staats- und Regierungschefs in großer Runde über die Zukunft der Gemeinschaft. Am Rande des Treffens lobte Merkel ausdrücklich Macrons Vorstoß.