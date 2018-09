Numi kann vor allem spielen und die Kunden unterhalten. Die harten Folgen der Digitalisierung aber schlagen im Back Office einer jeden Bank zu Buche. Die Hinterzimmer der Finanzindustrie werden sich mehr und mehr leeren. Computer übernehmen, dank hochmoderner Technologie. Philipp Sandner, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management, erklärt es so: "Gerade mit der Blockchain-Technologie in Verbindung mit künstlicher Intelligenz und Datenanalytik haben Sie die Chance, die komplette Sachbearbeitung oder das komplette Back Office in die Technologie zu verlagern."