Verteilerpunkt für Glasfaserkabel. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Autobauer denken über Lufttaxis nach, Politiker verschicken per WhatsApp ein Selfie auf Tausende Handys und in Berlin wird eine neue Regierung gebildet, in der die Digitalisierung etwas mehr Raum bekommt. Am Mittwoch werden die Minister vereidigt. Dorothee Bär (CSU) nimmt dann ihre Arbeit als Staatsministerin im Kanzleramt auf, als Beauftragte der Bundesregierung für digitale Fragen wird die 39-Jährige an den Kabinettssitzungen teilnehmen. 20 Jahre nach der Gründung von Google in einer kalifornischen Garage bekommt die Netzpolitik damit einen festen Platz in der Regierungszentrale.