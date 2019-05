Automatisierung in der Automobilfertigung.

Quelle: imago

Werner: Der Weiterbildungsmarkt in Deutschland funktioniert sehr gut. Aus unseren Erhebungen geht hervor, dass die Unternehmen pro Jahr 33 Milliarden Euro in betriebliche Weiterbildung investieren. Wir schneiden im internationalen Vergleich nicht so super ab, weil bei der OECD häufig auf formelle Weiterbildung geschaut wird - also Lehrgänge mit Zertifikaten, die man erwirbt. Bei uns passiert aber ganz viel in den Betrieben.