DLR-Forschungsflugzeug "Istar".

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Mit dem neuen Forschungsflieger "Istar" wollen Wissenschaftler in Niedersachsen die Digitalisierung der Luftfahrt vorantreiben. Das Flugzeug wurde offiziell an den Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig übergeben.



Der Flieger vom Typ Falcon 2000LX soll für die Forschung die Möglichkeiten in der Flugsimulation erweitern. Ob real oder virtuell, bemannt oder unbemannt - getestet werden sollen Flugeigenschaften neuer Flugzeugentwürfe. Ab Mitte 2020 sind erste Messflüge vorgesehen.