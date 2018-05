Bei medizinischen Forschungseinrichtungen sind Online-Kriminelle oft über die Netze beteiligter Kliniken eingedrungen. In einigen Fällen kamen sie aber auch über Praxissysteme von Ärzten, die an Studien beteiligt waren. Phishing-Mails mit Schadsoftware an Mitarbeiter, gefolgt von Einbrüchen nach intensiven Penetrationstests sind die am häufigsten in diesem Zusammenhang verwendeten Einbruchsmethoden. Inzwischen ist sogar eine Handelsplattform für Sicherheitslücken bei medizinischen Einrichtungen mit der Top-Level-Domain .onion geschlossen worden. Aber das wird nicht die einzige ihrer Art sein.



Und hier liegt ein Riesenproblem: Medizinische Daten, Krankenakten z.B., sind so miserabel gesichert, dass ein unterdurchschnittlich begabter Hacker sie mit nur wenigen Stunden Zeitaufwand erbeuten kann. Den Krankenhäusern fehlt schlicht das Geld für die ausreichende Absicherung ihrer medizinischen Daten. Bei den Praxissystemen haben die Hersteller Sicherheitsaspekten bisher viel zu wenig Bedeutung beigemessen. Da werden zum Beispiel vom System Laborergebnisse unverschlüsselt per Mail verschickt. Sowohl die Ärzte als auch die medizinischen Fachangestellten sind natürlich davon ausgegangen, dass Mails dieser Art nur verschlüsselt und via virtuellem privaten Netzwerk weiterversandt werden. Aber das war bei Praxissystemen einiger Hersteller eben bisher so gar nicht vorgesehen.