Aber noch fehlt in Deutschland eine Strategie, was mit diesen Tools erreicht werden soll. "Eine telemedizinische Beratung soll ja nicht dazu führen, dass niemand mehr in die Arztpraxis geht", hat Professor Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer, auf dem diesjährigen Ärztetag in Erfurt gesagt.



Montgomery ist ein Freund der Digitalisierung. Er hat maßgeblich mit durchgesetzt, dass telemedizinische Sprechstunden möglich werden. Er hat aber auch, nicht nur auf dem Ärztetag in Erfurt, eindringlich vor den Risiken solcher Digitalisierung gewarnt.