Volker Kauder (CDU) will einen «nationalen Digitalrat» schaffen. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) fordert die Einrichtung eines "nationalen Digitalrats". Die Digitalisierung Deutschlands müsse ein Schwerpunkt der Legislaturperiode werden, bekräftigte er in der "Welt am Sonntag". Man müsse auch die Strukturen in der künftigen Bundesregierung anpassen.



Ein "nationaler Digitalrat" solle Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Experten zusammenbringen. Deutschland sei "momentan kein Wirtschaftsstandort, wo der digitale Fortschritt optimal gedeihen kann."