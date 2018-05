Die FDP will Deutschlands Innovationspartei sein. Die Liberalen verabschiedeten auf ihrem Bundesparteitag in Berlin ein Konzept für eine technologiefreundliche Politik, die bei der Digitalisierung mehr Schubkraft entwickeln soll.



Künstliche Intelligenz sei eine Schlüsseltechnologie, die mehr staatliche Förderung brauche, heißt es in dem Papier. Problembehaftete Themen wie Verteidigung, Kriminalität, Umweltzerstörung und ungesteuerte Migration blieben weitgehend ausgeklammert.