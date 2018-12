Gerda Hasselfeldt ist Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes.

Quelle: Silas Stein/dpa

Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt, beklagt eine mangelnde staatliche Förderung der Digitalisierung in der Sozialwirtschaft. "Ich habe den Eindruck, in der Politik wird das Ganze unter dem Gesichtspunkt Arbeitsplätze in der Industrie gesehen", sagte sie. Dort würden Gelder fließen.



In der Politik sei aber noch nicht richtig angekommen, "dass es auch im Sozial- und Wohlfahrtsbereich einen großen Bedarf und die Notwendigkeit für Digitalisierung gibt".