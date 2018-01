In vielen Fabriken ist es längst Alltag. Hatte vor ein paar Jahren noch der Mechaniker einen Schraubschlüssel in der Hand, ist der Arbeitsablauf heute vollautomatisiert. Maschinen übernehmen die Aufgaben von Menschen, hocheffizient und zeitsparend. Der Mechaniker hält heute ein Tablet in der Hand und überwacht die Arbeit der Maschinen. Bei der Firma Bosch zum Beispiel melden Maschinen direkt an das Tablet des Mechanikers, wenn ein Teil verschleißt und gewartet werden muss. Der weiß dann genau, wo an der Maschine etwas ausgetauscht werden muss. So spart er sich und dem Unternehmen viel Zeit. Die Produktivität steigt.