Shinzo Abe, Premierminister von Japan, spricht in Davos.

Quelle: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Japan will die Themen Digitalisierung und Klimaschutz zu Schwerpunkten seiner diesjährigen G20-Präsidentschaft machen. In den kommenden Jahrzehnten werde die Wirtschaft von digitalen Daten angetrieben, sagte der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe in einer Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos.



Die Zeit sei reif, ein System unter dem Dach der Welthandelsorganisation (WTO) zu schaffen, um den freien Fluss digitaler Daten über Grenzen hinweg zu ermöglichen.