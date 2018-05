Der Medienhype darf nicht die Pädagogik steuern. Ilka Hoffmann, GEW

Dabei denkt Ilka Hoffmann an die Personalausstattung. Aber auch an abstoßende Toiletten, hallende Klassenzimmer, in denen sich kaum jemand versteht, an uraltes Mobiliar. "Der Medienhype darf nicht die Pädagogik steuern. Kleine Kinder lernen durch Handeln, durch Bewegung, durch Berühren – durch Dreidimensionalität und durch das Kommunizieren mit Menschen." Dafür müsse auch die Umgebung stimmen. Die Technik könne dagegen nur ein Werkzeug der Pädagogik sein. "Ich warne vor der großen Euphorie: Digitale Medien sollen jetzt alle Probleme lösen. Dahinter verschwinden die Kinder in ihren Entwicklungsstadien, die Lehrer in ihren Möglichkeiten auch."