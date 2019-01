Der digitale Wandel ist in Schulen weiter als in Verwaltungen.

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Europa muss aus Sicht von Italiens ehemaligem Digitalisierungsbeauftragten Diego Piacentini vor allem in Bildung investieren, um den technologischen Wandel zu gestalten. Die wichtigste Aufgabe sei es, das Leben der Menschen und Unternehmen zu vereinfachen. Das sei in Italien eine besondere Herausforderung, so Piacentini.



Dabei sei etwa Deutschland keineswegs digitaler als Italien. "Aber in Deutschland funktioniert der analoge Teil." Der Aufholbedarf für staatliche Verwaltungen sei gewaltig.