Minister für digitale Infrastruktur Andreas Scheuer (CSU). Archiv

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Bundesregierung gibt den Startschuss für eine bessere Förderung von Computerspielen "Made in Germany". Insgesamt 50 Millionen Euro stelle sein Ministerium dafür zur Verfügung, kündigte Digitalminister Andreas Scheuer (CSU) an.



Die bessere Förderung der Games-Branche steht auch im Koalitionsvertrag. Damit soll der Entwicklerstandort Deutschland wettbewerbsfähig gemacht werden. Die Branche setzt sich seit geraumer Zeit für eine stärkere Unterstützung ähnlich wie in anderen Ländern ein.