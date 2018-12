Der Bund kann jetzt in Köpfe, und nicht nur in Kabel und Beton finanzieren. Katrin Göring-Eckardt, Grüne

In der Debatte wurde deutlich, dass nur die AfD gegen die Grundgesetzänderung steht. Ihr Abgeordneter Götz Frömming nannte das Projekt einen "Frontalangriff auf die föderalen Strukturen unseren Staates". FDP-Fraktions- und Parteichef Christian Lindner hielt der der AfD entgegen, total altbacken zu sein. Er sprach nach der Abstimmung von einer "gute Nachricht für die Schüler und einem echten Schritt nach vorn". Die Linke-Haushaltspolitikerin Gesine Lötzsch sagte, ihre Fraktion werde zustimmen, weil das gültige Verbot der Kooperation von Bund und Ländern in den Bereichen nötig sei. Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warb für die geplante Digitalisierung der Schulen: "Der Bund kann jetzt in Köpfe, und nicht nur in Kabel und Beton finanzieren."